Администрация Байдена планирует закрыть тюрьму Гуантанамо

Белый дом начал процесс пересмотра политики о будущем тюрьмы в заливе Гуантанамо.

Белый дом начал процесс пересмотра политики о будущем тюрьмы в заливе Гуантанамо.

Издание Washington Examiner со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности Эмили Хорн сообщает, что в ведомстве проводят оценку текущего положения дел, которое унаследовала администрация президента США Джозефа Байдена от предыдущего правительства. Мероприятия проходят с целью закрыть Гуантанамо.

Хорн уточняет, что сначала нужно заполнить ряд ключевых политических позиций в ведомствах, отвечающих за национальную безопасность. Это касается министерство обороны, госдепартамента и министерства юстиции.

Тюрьма для международных террористов на базе Гуантанамо была создана после терактов 11 сентября 2001 года. Ранее представители ряда международных организаций, в числе которых ОБСЕ и эксперты ООН, призвали новую администрацию США закрыть тюрьму из-за того, что к заключенным применялись пытки. Многие из них находились там без суда и следствия.