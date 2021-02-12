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20:50   12 Февраля 2021
Происшествия

Суд перенес рассмотрение дела о клевете на ветерана с участием Навального

Суд перенес рассмотрение дела о клевете на ветерана с участием Навального

Дату рассмотрения дела российского блогера Алексея Навального о клевете в адрес ветерана перенесли.

Судебный процесс должен состояться 16 февраля.Решение о переносе вынес мировой суд столичного района Южное Медведково.

Ранее "берлинский пациент" получил более 15 замечаний за высказывания во время судебного процесса. Дело о клевете инициировали после появления поста, где Навальный использовал выражение "продажные холуи".

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#суд #навальный #ветеран

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