20:50 12 Февраля 2021Происшествия
Суд перенес рассмотрение дела о клевете на ветерана с участием Навального
Дату рассмотрения дела российского блогера Алексея Навального о клевете в адрес ветерана перенесли.
Дату рассмотрения дела российского блогера Алексея Навального о клевете в адрес ветерана перенесли.
Судебный процесс должен состояться 16 февраля.Решение о переносе вынес мировой суд столичного района Южное Медведково.
Ранее "берлинский пациент" получил более 15 замечаний за высказывания во время судебного процесса. Дело о клевете инициировали после появления поста, где Навальный использовал выражение "продажные холуи".