Суд перенес рассмотрение дела о клевете на ветерана с участием Навального

Дату рассмотрения дела российского блогера Алексея Навального о клевете в адрес ветерана перенесли.

Дату рассмотрения дела российского блогера Алексея Навального о клевете в адрес ветерана перенесли.

Судебный процесс должен состояться 16 февраля.Решение о переносе вынес мировой суд столичного района Южное Медведково.

Ранее "берлинский пациент" получил более 15 замечаний за высказывания во время судебного процесса. Дело о клевете инициировали после появления поста, где Навальный использовал выражение "продажные холуи".