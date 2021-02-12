Дантист из Ровно мучила и душила своих маленьких пациентов

Зубной врач из клиники в украинском Ровно издевалась над детьми. История обрела огласку после публикации в Сети записи камер видеонаблюдения.

Зубной врач из клиники в украинском Ровно издевалась над детьми. История обрела огласку после публикации в Сети записи камер видеонаблюдения.

Кадры запечатлели, как стоматолог вместе с помощницей силой удерживает перепуганного мальчика, а когда тот начал сопротивляться, бьет его головой об кресло. Ролик с физическим насилием над пациентами опубликовала неравнодушная украинка.

Также в Сети появился другая запись с установленных в кабинете врача камер. На кадрах второго видеоролика видно, как врач трясет и душит маленькую девочку, угрожая ей стоматологическим прибором.

После публикации данных материалов в обществе разгорелся нешуточный скандал. Правоохранительные органы разбираются в сложившейся ситуации.