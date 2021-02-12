Министерства США и ФРГ могли начать переговоры о снятии санкций с "СП-2"

Обсуждение снятия ограничений по проекту "Северный поток — 2" проходит на уровне министерств Германии и Соединенных Штатов.

Обсуждение снятия ограничений по проекту "Северный поток — 2" проходит на уровне министерств Германии и Соединенных Штатов.

План немецкого Минфина может стать одним из "вероятных, прагматичных и правильных" вариантов развития событий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на знакомый с ходом обсуждения источник.

Ранее немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe публиковала письмо вице-канцлера Олафа Шольца американскому коллеге Стивену Мнучину. Немецкий политик 7 августа 2020 года сообщил представителю США, что ФРГ готова направить миллиард евро для поддержки экспорта сжиженного газа из Соединенных Штатов. В ответ в Германии требовали от Вашингтона прекратить противодействие строительству газопровода.