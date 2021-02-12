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20:03   12 Февраля 2021
Политика

Госдума РФ отреагировала на планы Анкары по расширению влияния на Крым

Госдума РФ отреагировала на планы Анкары по расширению влияния на Крым

Депутаты Госдумы РФ прокомментировали публикацию на турецком телеканале TRT1 карты расширения зоны влияния Анкары.

Первый заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Красов заявил, что турецкое руководство вынашивает планы по воссозданию Османской империи. Кроме того, политик отметил, что Турция не пойдет на риск присоединения части российских территорий в свой состав.

Однако, по его словам, если Турция хочет испытать мощь российского оружия на себе, то у нее есть такая возможность. Он также призвал турецких политиков уделить больше времени для изучения истории России.

Ранее стало известно, что Турция запускает пропагандистский канал на русском языке. В проекте принимают участие бывшие украинские журналисты.

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#госдума #крым #турция

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