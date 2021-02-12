Госдума РФ отреагировала на планы Анкары по расширению влияния на Крым

Депутаты Госдумы РФ прокомментировали публикацию на турецком телеканале TRT1 карты расширения зоны влияния Анкары.

Депутаты Госдумы РФ прокомментировали публикацию на турецком телеканале TRT1 карты расширения зоны влияния Анкары.

Первый заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Красов заявил, что турецкое руководство вынашивает планы по воссозданию Османской империи. Кроме того, политик отметил, что Турция не пойдет на риск присоединения части российских территорий в свой состав.

Однако, по его словам, если Турция хочет испытать мощь российского оружия на себе, то у нее есть такая возможность. Он также призвал турецких политиков уделить больше времени для изучения истории России.

Ранее стало известно, что Турция запускает пропагандистский канал на русском языке. В проекте принимают участие бывшие украинские журналисты.