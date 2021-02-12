Глава Рыбного союза не ожидает снижения цен на минтай в ближайшее время

Падения цен на минтай в торговых точках не стоит ожидать в ближайшее время, заявил глава Рыбного союза Александр Панин.

Падения цен на минтай в торговых точках не стоит ожидать в ближайшее время, заявил глава Рыбного союза Александр Панин.

По его словам, на рыбных складах еще имеются достаточно большие резервы продукции, закупленной на несколько месяцев вперед.

"Поэтому пока объемы, имеющиеся на складах, вряд ли дадут ожидать какой-то существенной корректировки по цене", — цитирует "360" слова Панина.

Избыточный объем минтая, который накопился в России из-за перебоев с поставками в Китай, вынуждает рыбаков снижать оптовые цены. Глава Рыбного союза сообщил, что в настоящее время Росрыболовство вместе с Россельхознадзором проводят активные переговоры с китайской стороной об упрощении доступа для поставок продукции. Он добавил, что переговоры идут достаточно успешно.

Уточняется, что килограмм минтая оптом на Дальнем Востоке в январе 2021 года упал в цене до 65 рублей против 102 рублей в феврале прошлого года.