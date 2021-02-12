"Политиком стал так себе": Руслан Осташко высказался о Зеленском

Ведущий программы "Время покажет" и руководитель издания PolitRussia Руслан Осташко обсудил со зрителями резолюцию Европарламента об Украине.

Ведущий программы "Время покажет" и руководитель издания PolitRussia Руслан Осташко обсудил со зрителями резолюцию Европарламента об Украине.

В документе евродепутаты признали наличие экстремизма на Украине, а также осудили за это Киев. В эфире программы украинская журналистка Янина Соколовская заявила, что в стране сайт "Миротворец" запрещен уже в течение года. В ответ Осташко предложил ей самой зайти на этот ресурс и убедиться, что он продолжает действовать.

Журналистка продолжила дискуссию, высказав мнение, что суд, отменивший переименование Московского проспекта в проспект имени Степана Бандеры, необходимо ликвидировать. Руслан Осташко иронично поинтересовался, нужно ли ликвидировать самого судью, на что Соколовская ответа не нашла.

По мнению высказавшегося в эфире международного обозревателя издательского дома "Коммерсант" Сергея Строканя, на Украине есть формальные атрибуты демократической власти, которые являются простой декорацией. Также есть фактическая власть с "факелами на улицах". Строкань выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский родился "нормальным политиком".

"Родился он нормальным человеком, а вот политиком стал так себе", — поправил его ведущий Руслан Осташко.

Ранее Осташко заявил, что замена условного срока на реальный — недостаточное наказание для блогера Алексея Навального. Его следует судить за государственную измену, считает ведущий.