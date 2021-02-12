Бабицкий: Боррель оказался мелким аферистом, который попытался очаровать РФ

Недавний визит Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в Москву стал причиной череды скандалов и продемонстрировал немощность европейской дипломатии.

Недавний визит Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в Москву стал причиной череды скандалов и продемонстрировал немощность европейской дипломатии.

Об этом в материале для издания NewsFront пишет журналист Андрей Бабицкий, отмечая, что скандальными оказались и противоречивые заявления главы европейской дипломатии, и реакция депутатов Европарламента на поездку Борреля в Москву, после которой дипломата предложили уволить с занимаемой им должности.

Напомним, находясь в Москве с визитом с 4 по 6 февраля, Жозеп Боррель излучал дружелюбие и говорил о том, что в некоторых сферах между Россией и Европой возможно плодотворное сотрудничество. Также дипломат отмечал, что Брюссель, несмотря на имеющиеся противоречия, выступает за диалог с Москвой.

Однако, по возвращении в Европу, Боррель заявил, что намерен на предстоящем 22 февраля заседании Совета глав МИД стран Евросоюза поднять вопрос о введении против России новых санкций, так как она, по его словам, «не оправдала ожиданий, и не стала современной дипломатией».

Также Боррель уже в Брюсселе возмутился по поводу того, что в Москве ему не дали встретиться с находящимся в местах лишения свободы по уголовному делу о мошенничестве блогером Алексеем Навальным. Хотя, если он и поднимал этот вопрос, находясь в России, то, возможно, полушепотом, отмечает Бабицкий.

Возможно, изменение риторики Борреля в Европарламенте связано с попыткой оправдаться перед русофобски настроенными депутатами, которые, возмутившись его дружелюбным поведением в Москве, предложили отправить дипломата в отставку. С яростной критикой в адрес Борреля выступили депутаты ЕП из Польши, Румынии, Эстонии – стран, в которых русофобия является государственным кусом.

Но глава европейской дипломатии сохранил свой пост, так как за его отставку высказался лишь 81 депутат ЕП, а все остальные оказались против этого шага.

«В общем европейский дипломат, если говорить уже совсем прямо, оказался мелким аферистом, который сначала попытался очаровать Москву, а вернувшись в родные пенаты, начал, чтобы отбиться от оппонентов, рассказывать, какая Россия плохая», — пишет Бабицкий.

В заключение журналист отмечает, что отношения между Россией и Евросоюзом оказались на самой низкой точке за последние десятилетия, но не нужно относиться к этому как к катастрофе.

РФ и ЕС сохранили прочные и взаимовыгодные торгово-экономические связи, так как европейский бизнес не может позволить политическим разногласиям лишить себя выгоды. Кроме того, Германия яростно борется с Соединенными Штатами Америки за достройку российского газопровода «Северный поток – 2», и не намерена отступать даже под угрозой новых санкций.

Благодаря этим двум причинам, по словам Бабицкого, можно надеяться, что никакие противоречия не смогут разрушить крепкую экономическую цепку России и Евросоюза.