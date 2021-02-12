В ВОЗ подтвердили повторные случаи заражения новыми штаммами COVID-19

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявил о регистрации случаев повторного заражения новыми штаммами COVID-19, несмотря на наличие у пациента антител.

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявил о регистрации случаев повторного заражения новыми штаммами COVID-19, несмотря на наличие у пациента антител.

Ранее стало известно, что в ВОЗ не исключили появление штаммов коронавируса, которые будут хуже подвергаться воздействию вакцин.

Сейчас компании-производители препаратов занимаются изучением этого вопроса. Кроме того, ученые выяснят, каким образом на штаммы влияют антитела, которые появляются в организме пациента после вакцинации.