Несмотря на то, что президентская гонка во Франции развернется только в 2022 году, на политической арене уже наметились желающие заявить о себе.

До президентских выборов во Франции осталось больше года, однако местные избиратели уже вовсю заявляют о политических пристрастиях. Нынешний французский лидер Эммануэль Макрон может стать фаворитом и пойти на второй срок, однако конкурентов у него в 2022 году будет предостаточно, утверждает издание Politico. Непредсказуемости президентской гонке прибавляет пандемия коронавируса, а также споры вокруг иммиграции и исламистского радикализма.

Едва ли в истории страны были настолько сильны протестные настроения в преддверии голосования, как сейчас, вторит Politico французская Le Figaro. В этом газета также винит COVID-19, который посеял тревогу среди общественности и вызвал недоверие к действиям руководства страны.

Комментируя будущую кампанию, 79% избирателей заявили, что не станут участвовать в голосовании, либо опустят в ящик пустые бюллетени или же отдадут свой голос за одного из антисистемных кандидатов. На прошлых выборах 2017 года такие настроения наблюдались у 60,9% опрошенных.

Издание Politico оценило шансы кандидатов в президенты заменить Эммануэля Макрона на посту.

Марин Ле Пен — в зоне комфорта

Лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен хорошо известна французам. Именно она на выборах 2017 года составила основную конкуренцию Макрону.

На первом этапе Макрон и Ле Пен отличились крайне близкими результатами — 24,01% и 21,30%, соответственно. Впрочем, во втором раунде президент Франции одержал уверенную победу, набрав в два раза больше голосов — 66,10%. За Ле Пен были всего лишь 33,90% граждан.

О своем желании взять реванш оппозиционер заявила 16 января прошлого года. По утверждению Politico, ультраправый лидер все еще может рассчитывать на поддержку четверти французского электората. Это обстоятельство делает Ле Пен лидером как минимум первого тура голосования.

Схожие прогнозы представляет и газета Le Figaro. По ее данным, на первом этапе за Ле Пен «несомненно» или «с высокой вероятностью» готовы отдать голос 18% избирателей. Она оставила позади даже Макрона — у него 16%.

Во многом на руку главе «Национального фронта» сыграли проблемы терроризма и исламского радикализма. В 2020 году ряд французских городов потрясли теракты, что сказалось на настроениях избирателей. По мнению Politico, это позволяет Ле Пен оставаться в своей зоне комфорта.

Соратники Ле Пен по партии едва ли смогут отобрать у нее голоса, полагают эксперты. Высоко они оценивают и ее шансы пробиться во второй раунд. Впрочем, вероятность того, что давний оппонент Макрона сменит его на посту, невелика, полагают в издании.

Примечательно, что в 2014 году Ле Пен активно выступала за поддержание хороших отношений с Россией и не скупилась на критику в адрес курса Евросоюза. Более того, политик назвала президента страны Владимира Путина своим единомышленником, защищающим ценности европейской цивилизации.

Ксавье Бертран — ждет ошибки Макрона

Экс-министр Национального собрания Франции Ксавье Бертран в декабре 2015 года был избран в Совет региона О-де-Франс. Тогда во втором туре он обошел свою главную соперницу — упомянутую Марин Ле Пен, набрав 55,77% голосов.

До 2017 года Бертран входил в партию Les Républicains. В том же году консерваторы лишились шанса на президентство, когда их кандидат от партии Франсуа Фийон, которому прочили уверенную победу на выборах, оказался втянутым скандал с фиктивным трудоустройством своей жены Пенелоп. Фийон стремительно растерял свои позиции, что и расчистило путь Макрону.

Аналитики Politico делает ставку именно на Бертрана. Согласно последним опросам общественности, консерватора ставят на третье место в первом раунде. Однако окончательная победа в президентских выборах будет зависеть от того, «споткнется» ли Макрон, полагают аналитики.

Если же во втором туре основная борьба развернется между Бертраном и Ле Пен, то завоевать симпатии французских избирателей получится, с большей долей вероятности, у консерватора.

Жан-Люк Меланшон — одинокий волк

Лидера «Непокоренной Франции» Жан-Люка Меланшона окрестили «ветераном политики». Убежденный критик Макрона подает заявку на пост французского лидера уже в третий раз.

Причем заявил он о своем желании участвовать в президентской гонке еще в ноябре. Эксперты утверждают, что столь раннее сообщение могло бы обеспечить ему преимущество, если бы «левые» решили выступить на его стороне.

Однако в одиночку политик вряд ли выиграет от такого развития событий. Об этом говорят и результаты 2017 года. Тогда он занял четвертую строчку в первом туре президентских выборов, чуть недобрав до 20% голосов.

Впрочем, стоит отдать ему должное — экс-депутат Европейского парламента действительно способен взбудоражить толпу. Кроме того, Меланшон стал первопроходцем, в свое время поставив вопрос экологии в центр своей политической программы.

Неповторимый стиль Меланшона позволяет ему отсеять всех потенциальных соперников по партии. Например, будучи ярым приверженцем современных технологий, он первым среди кандидатов 2017 года, транслировал свои выступления при помощи голограмм сразу в нескольких городах Франции.

Стоит заметить, что и к России опытный политик относится более снисходительное, чем его соперники. В ноябре прошлого года Меланшон заявил, что РФ, в отличие от США, является более надежным партнером для Франции. По его словам, при его президентстве дипломатия будет опираться на те страны, которые согласны требовать ядерного разоружения.

Анна Идальго — «королева Анн»

Противники Анн Идальго — первой в истории города женщины-мэра Парижа — нередко называют ее «королевой Анн», подшучивая над ее несколько отстраненным поведением. А ее сторонники, напротив, решительно нацелены на то, чтобы превратить простое прозвище в призыв к завоеванию Елисейского дворца.

В настоящее время Идальго входит в Социалистическую партию. Ранее она завоевала симпатии среди защитников окружающей среды, предложив запретить автомобили с высоким уровнем загрязнения парижских улиц. Положительно относятся к политику, согласно недавним опросам, около 46% опрошенных.

Впрочем, шансы Идальго на то, чтобы стать новым президентом Франции, Politico оценивает не очень высоко, если мэр Парижа решится обойтись без поддержки «левых» сил.

Интересно, что в 2017 году Ильдаго отправилась с двухдневным визитом в Казань. Ранее начало активному диалогу сторон положил мэр Казани Ильсур Метшин — как оказалось, давний друг Ильдаго. Темой поездки французской градоначальницы стало налаживание связей между городами в области культуры, туризма и образования.

Янник Жадо — нетипичный «зеленый»

Побратим «королевы Анны» по части экологии Янник Жадо давно желает возглавить партию «зеленых» в президентской гонке. Правда, свою политическую карьеру он по большей части строил в Брюсселе. В частности, в 2009 году он был избран в Европарламент в качестве кандидата от партии «Европа — Экология — Зеленые», а в 2014 — переизбран.

Séparatisme : pour Yannick Jadot le texte “n’apporte pas grand-chose”https://t.co/1PAhWbDotw pic.twitter.com/HchJzKmkYg — Sud Ouest (@sudouest) February 7, 2021

Жадо намерен провести кампанию, ратуя за экологически чистую платформу с «сильной социальной составляющей». По мнению аналитиков, его политика фактически снимает с «зеленых» стереотипный образ противников мяса, велосипедистов или любителей обнимать деревья.

Впрочем, такая умеренная позиция не может не подвергаться критике со стороны соперников «зеленых», которые, в частности, строили карьеру во Франции. Так, президентские шансы Жадо будут зависеть от того, сможет ли он убедить своих побратимов, что его установки соответствуют истинным идеям партии.

Значительно осложнит его позиции Социалистическая партия, которая доказала, что партия «зеленых» — далеко не единственная, кто может ратовать за экологию.

По утверждению Le Figaro, французам в ближайшем будущем будет необходим авторитетный лидер, который бы обеспечил им защиту в разных сферах общественной жизни. Несмотря на масштабный план правительства по восстановлению страны на €100 млрд, общество беспокоит, помимо экономических и социальных проблем, еще кризис в здравоохранении и области безопасности.