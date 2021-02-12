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18:52   12 Февраля 2021
Происшествия

Суд арестовал учителя ОБЖ в Петербурге

Суд арестовал учителя ОБЖ в Петербурге

Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение в отношении обвиняемого в домогательствах учителя ОБЖ.

По имеющейся информации, мужчина, которого ученицы старших классов обвиняли в домогательствах, отправлен под домашний арест.

Ранее стало известно, что появилась еще одна фигурантка этого дела. Девушка дала признательные показания. По ее словам, инцидент произошел в период с октября 2017 года по февраль 2018 года.

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