Суд арестовал учителя ОБЖ в Петербурге

Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение в отношении обвиняемого в домогательствах учителя ОБЖ.

Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение в отношении обвиняемого в домогательствах учителя ОБЖ.

По имеющейся информации, мужчина, которого ученицы старших классов обвиняли в домогательствах, отправлен под домашний арест.

Ранее стало известно, что появилась еще одна фигурантка этого дела. Девушка дала признательные показания. По ее словам, инцидент произошел в период с октября 2017 года по февраль 2018 года.