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18:46   12 Февраля 2021
Происшествия

Мосгорсуд проверит законность замены условного срока Навальному на реальный

Мосгорсуд проверит законность замены условного срока Навальному на реальный

Жалобу на замену Алексею Навальному условного наказания по делу "Ив Роше" на реальный срок рассмотрит Мосгорсуд, сообщила адвокат Ольга Михайлова.

Заседание состоится 20 февраля в 10:00.

Защита блогера Алексея Навального подала жалобу на решение Симоновского суда о замене условного срока по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, основатель ФБК (признан иноагентом в РФ) получил два года и восемь месяцев с отбыванием в колонии общего режима.

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#мосгорсуд #навальный #дело ив роше

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