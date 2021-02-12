Мосгорсуд проверит законность замены условного срока Навальному на реальный

Жалобу на замену Алексею Навальному условного наказания по делу "Ив Роше" на реальный срок рассмотрит Мосгорсуд, сообщила адвокат Ольга Михайлова.

Жалобу на замену Алексею Навальному условного наказания по делу "Ив Роше" на реальный срок рассмотрит Мосгорсуд, сообщила адвокат Ольга Михайлова.

Заседание состоится 20 февраля в 10:00.

Защита блогера Алексея Навального подала жалобу на решение Симоновского суда о замене условного срока по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, основатель ФБК (признан иноагентом в РФ) получил два года и восемь месяцев с отбыванием в колонии общего режима.