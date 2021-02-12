Российские автомобили «Урал» заменят американские на Филиппинах — Sohu

Военные автомобили «Урал» пойдет на экспорт, заменив американскую технику в государствах, не готовых мириться с политикой США.

Военные автомобили «Урал» пойдут на экспорт, заменив американскую технику в государствах, не готовых мириться с политикой США, пишет китайское издание Sohu.

В статье отмечается, что особый интерес к грузовикам и вертолетам российского производства проявили на Филиппинах. Там выступают за расширение сотрудничества с Россией во многих областях, включая оборонные технологии. В октябре 2017 года между Москвой и Манилой был подписан соответствующий договор, заложивший хорошую основу для оружейного экспорта.

Филиппинские военные могут оценить «Урал» по достоинству, уверен журналист Sohu. «Семейство» боевого грузовика представлено множеством моделей, самые популярные из которых «Урал-6320» и «Урал-4320». Последний — настоящий винтаж, серийное производство которого закончилось в 1978 году. Мощность дизельного двигателя — 180 и 210 лошадиных сил, «обут» грузовик как раз для поля боя: шины типа «елочка» с сильным сцеплением отлично показывают себя на сложной местности.

«Урал-6320» появился в 2006 году как модернизированная версия легендарного «Урала-4320», оборудованная бронированной кабиной и приводом 6х6. Безопасность пассажиров на высоте, а недостаток один — относительно высокий расход топлива.

Не грузовиком единым

В ноябре 2020 года ВС Филиппин «положили глаз» на двухмоторные многоцелевые вертолеты Ми-171. Если план закупок примут, это будет первым импортом крупной военной техники из России. Общая стоимость закупок — около 265 миллионов долларов.

Увы, к сотрудничеству с Россией в оборонной сфере Филиппины вынуждены подходить осторожно, рискуя попасть под санкции США. Ранее из проекта производства и поставок американского самолета F-35 была исключена Турция, купившая у России ЗРК С-400 вопреки американскому давлению. Под аналогичные ограничительные меры опасается попасть в том числе Индия, желающая купить российские комплексы.

Вертолет Ми-171 запущен в серийное производство в 1991 году, он способен перевозить 37 человек или 4 тонны груза. Машина уже поставляется в Южную Америку, Африку, Азию и другие регионы. Всего более 400 моделей находятся в эксплуатации по всему миру.

Конечно, сейчас Россия продает не «классическую» версию вертолета, а его модернизированного под современные реалии «наследника» — Ми-171Ш-ВН. Технические преимущества в нем от Ми-171АЗ и Ми-8АМТ — последний приобрел боевой опыт на Ближнем Востоке, так что экспортная модель доработана со всеми учтенными особенностями.

«Таким образом, Филиппины могут повысить боеспособность армии, закупив партию Ми-171 и грузовиков, которые отлично подходят для нужд военных», — цитирует Sohu издание ПолитРоссия, предоставившее перевод статьи с китайского языка.

Ранее военный эксперт рассказал «Политике Сегодня», почему Россия не будет отказываться от создания нового авиационного комплекса МиГ-41, несмотря на желание Америки.