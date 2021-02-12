Британские ученые выявили четыре новых симптома коронавируса

Ученые Лондонского Имперского колледжа проанализировали данные более миллиона пациентов и выделили четыре новых признака заражения коронавирусной инфекцией.

Ученые Лондонского Имперского колледжа проанализировали данные более миллиона пациентов и выделили четыре новых признака заражения коронавирусной инфекцией.

Исследователи собрали сведения о более миллиона зараженных коронавирусной инфекцией по всему Соединенному Королевству, сообщает The Star. Помимо уже известных утраты вкуса и запаха, лихорадки и кашля, в список вошли озноб, мышечные и головные боли, а также потеря аппетита.

Ученые задумались над расширением списка симптомов после того, как обратили внимание, что более 60% зараженных COVID-19 не имеют никаких признаков болезни. После сбора и систематизации данных ученые выяснили, что симптомы могут проявляться в разных количествах и сочетаниях в зависимости от ряда факторов, включая возраст. Например, озноб, лихорадка и утрата аппетита характерны для всех возрастных групп, дети от пяти до 17 лет более склонны к головным болям, а более взрослые люди вплоть до 54 лет — к мышечным.

Использование расширенного списка симптомов позволило выявить больше случаев заражения COVID-19, однако ученые предупреждают, что все симптомы в совокупности покрывают более 75% известных науке вирусных инфекций.