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18:36   12 Февраля 2021
Происшествия

После убийства главы ЦПЭ МВД Ингушетии разыскиваются еще трое фигурантов

После убийства главы ЦПЭ МВД Ингушетии разыскиваются еще трое фигурантов

После убийства Ибрагима Эльджаркиева удалось установить еще троих подозреваемых. Их объявили в федеральный розыск.

Следственный комитет заочно предъявил обвинения уроженцам Ингушетии, обвиняемым в нападении и убийстве главы Центра противодействия экстремизму МВД Ибрагима Эльджаркиева. Кроме того, московский суд заочно арестовал Аслана Дудурханова. Ранее ему предъявили обвинение в организации теракта. После задержания мужчину заключат под стражу на два месяца.

Убийство Ибрагима Эльджаркиева произошло в январе 2019 года. По данным следствия, преступление могло быть подготовлено членами организованной преступной группы.

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#убийство #ингушетия #эльджаркиев

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