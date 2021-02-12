После убийства главы ЦПЭ МВД Ингушетии разыскиваются еще трое фигурантов

После убийства Ибрагима Эльджаркиева удалось установить еще троих подозреваемых. Их объявили в федеральный розыск.

После убийства Ибрагима Эльджаркиева удалось установить еще троих подозреваемых. Их объявили в федеральный розыск.

Следственный комитет заочно предъявил обвинения уроженцам Ингушетии, обвиняемым в нападении и убийстве главы Центра противодействия экстремизму МВД Ибрагима Эльджаркиева. Кроме того, московский суд заочно арестовал Аслана Дудурханова. Ранее ему предъявили обвинение в организации теракта. После задержания мужчину заключат под стражу на два месяца.

Убийство Ибрагима Эльджаркиева произошло в январе 2019 года. По данным следствия, преступление могло быть подготовлено членами организованной преступной группы.