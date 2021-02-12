Мертвого польского унтер-офицера нашли в Балтийском море

Тело военного моряка было найдено у берегов Польши в Балтийском море. Погибший оказался польским унтер-офицером.

Тело военного моряка было найдено у берегов Польши в Балтийском море. Погибший оказался польским унтер-офицером.

Сослуживцы поляка обратились в Морскую поисково-спасательную службу с заявлением о том, что их коллега мог упасть с палубы корабля. Поисковики немедленно начали спасательную операцию, однако через сутки нашли своего соотечественника мертвым. Об этом сообщили местные СМИ.

По информации сотрудников экстренных служб, для поисков пропавшего моряка были использованы семь подразделений ВМФ Польши и три отделения Морской поисково-спасательной службы. Прокуратура Гдыни проведет расследование инцидента, на месте трагедии работают следователи.