Китайского дипломата «поймали» за гей-видео в Twitter

Официальный представитель МИД КНР оказался среди подписчиков аккаунта с сомнительным содержанием.

Американские журналисты обнаружили, что официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь подписан в соцсети Twitter на аккаунт под названием «qornograficx», в котором размещаются видео и фото эротического содержания с уклоном в сцены однополой любви. Об этом сообщает издание Breitbart.

Лицзянь в 2019 году получил должность официального представителя Китая. В то время он уже имел репутацию одного из самых воинственных членов министерства, чем заслужил прозвище «воин-волк». В соцсети представитель Китая регулярно нападает на Соединенные Штаты и является одним из главных рупоров теории о создании COVID-19 в военных лабораториях США.

Доступ к западным социальным сетям заблокирован для большинства китайски граждан, но не для сотрудников дипломатических ведомств. Чжао Лицзянь стал одним из первых представителей МИД, кто зарегистрировался в Twitter. Он создал аккаунт в 2010 году.

Геи в Китайской Народной Республике

Хотя Коммунистическая партия Китая официально декриминализовала гомосексуализм в 1997 году, а также исключила его из списка психических заболеваний в 2001 году, это остается довольно табуированной темой в стране.

Гомосексуализм подвергается жесткой цензуре в интернете и на TV, фильмы и литературу, так как он не отражает «основные социалистические ценности».

Чжао Лицзянь не первый представитель КПК, замешанный в пикантном скандале: в сентябре 2020 года стало известно, что китайскому послу в Лондоне Лю Сяомин «понравилось» другое порнографическое видео с «Footjob». Однако п осольство КНР в Лондоне заявило, что аккаунт был взломан, а некие враги Китая сделали это, чтобы навредить репутации посла.

«Некоторые антикитайские элементы злобно атаковали аккаунт посла Лю Сяомин в Твиттере и использовали презренные методы, чтобы обмануть общественность», — говорится в заявлении, размещенном на сайте посольства КНР.

В декабре Лю объявил, что покидает свой пост посла в Великобритании.

Ранее министр по гражданским делам КНР Ли Цзихэн заявил о том, что Китай достиг «критической точки» в демографическом вопросе и остро нуждается в «национальной стратегии по борьбе со стареющим населением».