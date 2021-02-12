Владимир Путин ответил на вопрос журналистов о присоединении Донбасса к России

Вопрос присоединения Донбасса к РФ является "важным и сложным", заявил президент России Владимир Путин.

Вопрос присоединения Донбасса к РФ является "важным и сложным", заявил президент России Владимир Путин.

Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян на встрече с руководителями российских СМИ задала главе государства вопрос о судьбе Донбасса.

"Не пора ли наступить "русскому лету", то есть в том смысле, что надо уже забрать Донбасс к себе, а то по нему опять начнут стрелять", — поинтересовалась журналистка.

В ответ российский лидер отметил, что такие вопросы должны приниматься исключительно в интересах всех россиян, а также опираясь на то, что это касается всех граждан страны.

"Исходя из этого, надо смотреть и взвешивать. Донбасс не бросим", — пообещал президент РФ.

Ранее Путин поздравил сотрудников Чувашского национального музея со 100-летием со дня открытия, телеграмма опубликована на сайте Кремля.