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18:22   12 Февраля 2021
Политика

Владимир Путин ответил на вопрос журналистов о присоединении Донбасса к России

Владимир Путин ответил на вопрос журналистов о присоединении Донбасса к России

Вопрос присоединения Донбасса к РФ является "важным и сложным", заявил президент России Владимир Путин.

Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян на встрече с руководителями российских СМИ задала главе государства вопрос о судьбе Донбасса.

"Не пора ли наступить "русскому лету", то есть в том смысле, что надо уже забрать Донбасс к себе, а то по нему опять начнут стрелять", — поинтересовалась журналистка.

В ответ российский лидер отметил, что такие вопросы должны приниматься исключительно в интересах всех россиян, а также опираясь на то, что это касается всех граждан страны.

"Исходя из этого, надо смотреть и взвешивать. Донбасс не бросим", — пообещал президент РФ.

Ранее Путин поздравил сотрудников Чувашского национального музея со 100-летием со дня открытия, телеграмма опубликована на сайте Кремля.

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#россия #путин #донбасс

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