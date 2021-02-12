В Пакистане прошли испытания ракеты Babur-1A, способной нести ядерный заряд

Ракета Babur-1A была запущена в целях учебных испытаний с наземной установки. Об этом сообщило Министерство обороны Пакистана.

Ракета Babur-1A была запущена в целях учебных испытаний с наземной установки. Об этом сообщило Министерство обороны Пакистана.

Крылатая ракета Babur-1A обладает высокой точностью и может поражать цели на суше и на море. Дальность ракеты достигает 450 км. Однако самая весомая функция ракеты для военных Пакистана это то, что Babur-1A способна нести ядерный заряд.

Пуск крылатой ракеты осуществлялся с наземной мобильной установки и оправдал ожидания оборонного ведомства. В свою очередь, президент Пакистана Ариф Алви и глава пансионского правительства Имран Хан не оставили мероприятие незамеченным и поздравили военных с успешными испытаниями ракеты.