Сотрудники ФБК потеряли интерес к судебному процессу по делу Навального

Соратники блогера Алексея Навального проигнорировали судебный процесс по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

Соратники блогера Алексея Навального проигнорировали судебный процесс по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

Бабушкинский районный суд продолжает рассматривать резонансное дело. Осужденный основатель ФБК (признан иноагентом в РФ) летом 2020 года опубликовал пост, в котором раскритиковал участников ролика в поддержку поправок к Конституции, назвав их "продажными холуями".

Сторонники московского блогера к суду не явились, передает корреспондент "ПолитЭксперта". Кроме правоохранителей и небольшого числа журналистов возле здания практически никого нет. При этом зарубежные дипломаты вновь прибыли понаблюдать за судебным процессом, в частности, приехали представители посольств Литвы, Латвии и Эстонии.

Не исключено, что отсутствие поддержки от соратников Навального связано с организацией незаконных митингов в российских городах. После прошедших акций менеджер проектов ФБК Леонид Волков объявил, что не будет организовывать демонстрации. Это заявление "оппозиционное" окружение приняло со скептицизмом, обвинив организаторов в "сливе протеста".