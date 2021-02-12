Леонков напомнил Украине о возможности РФ пробить «коридор» в Приднестровье

Россия не даст в обиду своих миротворцев, и, в случае совместной молдавско-украинской военной провокации в Приднестровье, она пробьет туда «коридор» через Украину, мгновенно обеспечив и ввод войск, и огневую поддержку.

Россия не даст в обиду своих миротворцев, и, в случае совместной молдавско-украинской военной провокации в Приднестровье, она пробьет туда «коридор» через Украину, мгновенно обеспечив и ввод войск, и огневую поддержку.

Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» заявил военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

По его словам, Соединенные Штаты Америки планируют, помимо политического и экономического давления на Москву, а также попыток спровоцировать внутри России протестное движение, создать также вдоль российских границ очаги напряжения. Одним из таких очагов, по замыслу Вашингтона, должна стать Молдавия, которую после выборов 2020 года возглавила Майя Санду.

«Одна из ее первых задач – военная операция против Приднестровья с участием украинской армии. В принципе это сбывается», — объяснил эксперт.

При чем против России в Приднестровье, помимо Молдавии и Украины могут также выступить Польша и Турция, но это произойдет лишь в том случае, если Москва не слишком оперативно отреагирует на попытку эскалации. Варшава и Анкара попытаются откусить от Приднестровья «кусок пирога», если конфликт там будет развиваться по карабахскому сценарию

Поэтому, уверен Леонков, Россия в случае военной провокации в Приднестровье, должна будет отреагировать по сценарию, отработанному во время операции по принуждению Грузии к миру в 2008 году. В этом случает Польша и Турция не станут выступать на стороне Украины и Молдавии, а только сделают заявления о «преувеличенной военной силе».

Также военный эксперт добавил, что отсутствие у России наземной связи с Приднестровьем не помешает ей в случае необходимости быстро наладить снабжение и поддержку размещенных в этом регионе миротворцев. Обеспечить коридор в Приднестровье Россия может задействовав Черноморский флот, Воздушно-десантные войска или даже свои новейшие высокоточные тактические системы.

«Мы своих миротворцев в обиду не дадим. Вопрос, как это будет сделано, — подчеркнул Леонков. — Да, логистически нет прямого сообщения с Приднестровьем. Но у нас все-таки есть Черноморский флот РФ и ВДВ. Плюс, у нас имеются "Калибры". Это такая вещь, которая обеспечит и пробитие "коридора", и огневое прикрытие».

В заключение военный эксперт добавил, что Россия способна мгновенно ввести свои войска, так как этот маневр уже отработан Вооруженными силами.

Напомним, после вступления Майи Санду в должность президента Молдавии, она заявила, что намерена добиваться вывода из Приднестровья российского миротворческого контингента.