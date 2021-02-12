Центр нарушений прав человека оценил эффективность датского секс-приложения

Представители Центра нарушений прав человека (ЦНПЧ) при Федеральном агентстве новостей оценили эффективность цифрового согласия на секс, приложение для которого создали в Дании.

Представители Центра нарушений прав человека (ЦНПЧ) при Федеральном агентстве новостей оценили эффективность цифрового согласия на секс, приложение для которого создали в Дании.

Ученые из Дании разработали мобильное приложение, в котором люди должны подтверждать, что они согласны на секс. По задумке, договоренность будет иметь силу в течение суток. Каждый партнер может отказаться от принятого решения.

Подобные приложения не только не способны уберечь возможных жертв от насилия, но и могут защитить потенциальных преступников, заявили в ЦНПЧ. В реальности цифровое согласие может наоборот освободить насильников от ответственности, передает Федеральное агентство новостей.

Правоохранительные органы Дании фиксируют неутешительную статистику по совершению насильственных преступлений. В это же время некоторые судебные дела по обвинению в насилии основываются на ложных свидетельствах. Приложение iConsent должно сократить численность случаев сексуального насилия. Однако документальное подтверждение согласие подходит прежде всего тем, кого будут обвинять в изнасиловании, считают эксперты.