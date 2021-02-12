Зоологический институт Петербурга сообщил о краже 50 черепов древних животных

Петербургский зоологический институт недосчитался порядка 50 черепов животных. Выяснилось, что они были похищены, а часть — продана.

Петербургский зоологический институт недосчитался порядка 50 черепов животных. Выяснилось, что они были похищены, а часть — продана.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 50-летнего ранее судимого плотника по подозрению в краже черепов животных из петербургского Зоологического института, сообщает телеканал "360". Мужчина сбывал краденое 16-летнему школьнику, который продавал части скелетов животных в интернете.

Ущерб институту оценили в 3,5 миллиона рублей, однако научные сотрудники считают, что черепа имеют куда большую ценность, причем не только коммерческую. Они принадлежат очень редким или вымершим видам животных, поэтому заменить их не представляется возможным.

"Это все виды либо вымершие, либо находящиеся под угрозой вымирания. Эти животные запрещены к промыслу — их нельзя убивать, они находятся под охраной закона во всех странах", — рассказал старший научный сотрудник лаборатории млекопитающих Палеонтологического института РАН, кандидат биологических наук Евгений Мащенко.

Одни только копии таких черепов стоят порядка четырех тысяч долларов (300 тысяч рублей), оригиналы же — намного дороже. Тем не менее приобрести эти останки легально невозможно.

Сообщается, что 28 черепов из 50 украденных были найдены в квартире школьника. Он не успел их продать. Сам мальчик проходит по делу в качестве свидетеля.