Сторонника Навального с мегафоном сняли с дерева у здания суда в Москве

Мужчина с мегафоном попытался устроить провокацию у здания Бабушкинского районного суда Москвы, где сегодня слушается дело о клевете против блогера Алексея Навального.

Мужчина с мегафоном попытался устроить провокацию у здания Бабушкинского районного суда Москвы, где сегодня слушается дело о клевете против блогера Алексея Навального.

Провокатор залез на дерево и оттуда в громкоговоритель начал призывать выходить на незаконные акции протеста. После того как сторонник блогера слез на землю, его задержали сотрудники полиции.

Сегодня, 12 февраля, суд рассматривает дело о клевете Навального в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Сам фронтовик отказался участвовать в деле, выразив опасения, что это подорвет его здоровье. На прошлое заседание мужчине пришлось вызвать скорую помощь. Ветеран выразил надежду, что суд вынесет справедливый приговор. Навальный не признал свою вину и отказался извиняться перед внуком Артеменко.