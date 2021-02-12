Украинский дипломат объяснил, почему РФ уже не страшны даже самые жесткие санкции Запада

Экс-директор департамента европейской интеграции секретариата Кабинета министров Украины Василий Филипчук заявил, что за годы санкций Россия выстроила очень устойчивую экономику.

Экс-директор департамента европейской интеграции секретариата Кабинета министров Украины Василий Филипчук заявил, что за годы санкций Россия выстроила очень устойчивую экономику.

Бывший украинский дипломат Василий Филипчук в интервью международному украинскому изданию "Апостроф" рассказал, что нынешней России уже не страшны почти никакие санкции — за годы международного экономического давления правительство Путина выстроило почти полностью самодостаточную экономику:

"Давайте вопрос санкций отложим, потому что для России принципиально показывать, что им наплевать на западные санкции. Если в 2014-2015 годах были санкции со стороны Запада, которые могли поставить Россию на колени – вроде отключения России от SWIFT – то сейчас таких санкций фактически не осталось. Россияне смогли за эти семь лет конфликта выстроить модель, которая способна выжить даже при самых жестких западных санкциях".

Ранее в аналогичном ключе также высказался и министра иностранных дел России Сергей Лавров. Лавров заявил, что российский военно-промышленный комплекс достиг полной самодостаточности, а экономика в случае санкций также будет готова пережить даже полную международную изоляцию.