«Снежный апокалипсис» превратит Москву в полюс холода Оймякон

Метеоролог Евгений Тишковец рассказал, сколько снега выпадет в столице России к воскресенью.

К воскресенью в Москве выпадет невиданное даже для севера количество снега. Так ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прокомментировал ситуацию с мощным снегопадом, который накрыл столицу.

«Даже на русском севере обычно столько не выпадает. К воскресенью в Москве снега будет в полтора раза больше нормы Салехарда и вдвое больше, чем обычно в Оймяконе. Уже к утру пятницы выпало 5 мм осадков, а к середине дня — еще столько же. Высота снежного покрова уже выросла до 45 см, и метель становится все интенсивнее», — говорит эксперт.

Ранее Тишковец сообщал, что «снежный апокалипсис» обрушится на столицу России в пятницу и субботу, будет длиться 36 часов, а сугробы вырастут по пояс — до 67 сантиметров.

Из-за снегопада пробки в Москве к вечеру пятницы достигли максимальных 10 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.пробки». Наибольшие трудности отмечены в центре города, стоят центральные набережные, среди которых — Кремлевская, Софийская, Москворецкая, Устьинская, Серебряническая, Кадашевская и другие.

Кроме того, задержано или прибыло с опозданием более 40 авиарейсов. Еще 10 отменены в московских аэропортах, следует из данных онлайн-табло.

Коммунальщики — в полной боевой готовности, но и не теряют чувства юмора. Так, департамент ЖКХ выпустил ролик о борьбе со снегом, который сравнили с сериалом «Игра престолов».

Как сообщили в Гидрометцентре, мощный снегопад в столице продлится 13-14 февраля. Он будет сопровождаться метелью, снежными заносами и накатами. Сугробы будут достигать 50 см.