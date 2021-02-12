Российский врач назвал признаки постковидного синдрома

Постковидный синдром встречается у 20% пациентов, переболевших коронавирусом. Директор "Лечебно-реабилитационного центра" Минздрава РФ Игорь Никитин рассказал о его проявлениях.

Постковидный синдром встречается у 20% пациентов, переболевших коронавирусом. Директор "Лечебно-реабилитационного центра" Минздрава РФ Игорь Никитин рассказал о его проявлениях.

Постковидный синдром поражает нервную систему и может проявляться в нарушении терморегуляции и невозможности нормальной концентрации. Об этом Никитин рассказал РИА Новости.

"Это потливость, это очень быстрая утомляемость, как будто бы ранее привычные физические нагрузки вдруг становятся невозможными", — уточнил врач.

Постковидный синдром может поражать почки, сердечно-сосудистую систему. Он также отражается на психике человека и способен вызывать депрессию. Реабилитация пациентов с синдромом определяется врачом персонально, так как каждый организм реагирует на инфекцию по-разному.

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