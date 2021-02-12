Стали известны подробности стычки подруги Грачевского с его вдовой

Конфликт между журналисткой Марианой Саид Шах и актрисой Екатериной Белоцерковской произошел после съемок одного из выпусков телешоу "Пусть говорят".

Конфликт между журналисткой Марианой Саид Шах и актрисой Екатериной Белоцерковской произошел после съемок одного из выпусков телешоу "Пусть говорят".

Спустя некоторое время знакомая основателя киножурнала "Ералаш" решила рассказать правду о произошедшем. Многие в светской тусовке уверены, что вдова Грачевского не способна на грубость и все сведения о "драке" являются надуманными. Однако близкие к семье покойного уверяют, что Белоцерковская не давала спуску своему супругу и порой даже контролировала его выходы в свет.

Выяснилось, что никто не видел стычки между женщинами. Актер Владимир Долинский в приватной беседе отметил, что супруга покойного режиссера не могла лезть в драку. И даже сама подруга Грачевского узнала о "драке" исключительно из СМИ. Она уверяет, что Белоцерковская сделала ей замечание не в самом дружелюбном тоне.

"После съемок ко мне подошла Катя с неизвестным мне молодым человеком. Они прижали меня к стенке, не давая прохода. Катя была излишне напористой, а молодой человек, который стоял рядом с ней, размахивал перед моим лицом руками", — объяснила Саид Шах в беседе с изданием "Собеседник".

В итоге никакой драки между женщинами не было. Однако такое поведение подруга покойного терпеть не стала. Она заявила, что все дальнейшее общение с Белоцерковской она готова продолжать исключительно в присутствии продюсеров телеканала или адвоката. Все произошло за кулисами, поэтому никто из гостей студии не мог видеть конфликта.