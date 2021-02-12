Российские пранкеры позвонили Дэвиду Духовны от имени Греты Тунберг

Вован и Лексус разыграли голливудского актера.

Российские пранкеры пошутили над Дэвидом Духовны.

Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили голливудскому актеру, притворившись экоактивисткой Гретой Тунберг и ее отцом, сообщает «РИА Новости». Видео с записью разговора появилось на YouTube-канале.

В разговоре с актером Вован и Лексус, изображая Грету, сказали, что она слышит «приказы от инопланетян». Духовны ответил, что не верит в связь с НЛО в отличие от своего героя в сериале «Секретные материалы» — специального агента ФБР Фокса Малдера.

«Отец говорит, я сумасшедшая, но я так не думаю. Они говорят мне делать разные вещи, сейчас эти голоса опять врываются, <...> опять вот. Как мне избавиться от них, вот как вы от НЛО, Дэвид?» — интересовалась лже-Грета.

Духовны подчеркивал, что он не является Фоксом Малдером и верит в другие формы жизни.

Терпению актера пришел конец, когда шутники сообщили о том, что персонажа, которого играл Духовны в «Секретных материалах», чипировали инопланетяне. Он повесил трубку.

«Секретные материалы» — научно-фантастический киносериал, который выходил с сентября 1993 года. Главные роли сыграли Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон.