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18:07   12 Февраля 2021
Весь мир

Российские пранкеры позвонили Дэвиду Духовны от имени Греты Тунберг

Российские пранкеры позвонили Дэвиду Духовны от имени Греты Тунберг

 

Российские пранкеры пошутили над Дэвидом Духовны.

Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили голливудскому актеру, притворившись экоактивисткой Гретой Тунберг и ее отцом, сообщает «РИА Новости». Видео с записью разговора появилось на YouTube-канале.

В разговоре с актером Вован и Лексус, изображая Грету, сказали, что она слышит «приказы от инопланетян». Духовны ответил, что не верит в связь с НЛО в отличие от своего героя в сериале «Секретные материалы» — специального агента ФБР Фокса Малдера.

«Отец говорит, я сумасшедшая, но я так не думаю. Они говорят мне делать разные вещи, сейчас эти голоса опять врываются, <...> опять вот. Как мне избавиться от них, вот как вы от НЛО, Дэвид?» — интересовалась лже-Грета.

Духовны подчеркивал, что он не является Фоксом Малдером и верит в другие формы жизни.

Терпению актера пришел конец, когда шутники сообщили о том, что персонажа, которого играл Духовны в «Секретных материалах», чипировали инопланетяне. Он повесил трубку.

«Секретные материалы» — научно-фантастический киносериал, который выходил с сентября 1993 года. Главные роли сыграли Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон.

 

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#нло #пранкеры лексус и вован #Духовны #Малдер

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