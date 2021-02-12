Экс-боец ВСУ остался без работы и крыши над головой после службы в Донбассе

Бывший солдат ВСУ, который получил ранение во время боевых действий в Донбассе и был комиссован из армии, остался без крыши над головой.

Бывший солдат ВСУ, который получил ранение во время боевых действий в Донбассе и был комиссован из армии, остался без крыши над головой.

Корреспондент ФАН пообщался с экс-бойцом о его службе в украинской армии. В 2014 году луганчанин принял сторону украинских националистов и пошел служить в 80-ю десантно-штурмовую бригаду ВСУ. Однако в ходе боев военнослужащий получил ранение, которое повлияло на работу его сердца. В 2020 году он был комиссован из армии, однако не получил ни ожидаемой пенсии, ни других выплат. Кроме того, бывший солдат не получил от киевских властей жилье, которое обещали всем добровольцам в 2014 году за участие в военной операции против жителей Донбасса.

"Я теперь никому не нужен. Власти не нужен, армии не нужен, людям не нужен. Я пошел служить за Украину. Хотел мира, хотел хорошей жизни, но оказался никому не нужен", — поделился экс-боец.

По словам военного, власти его попросту "послали". В Одессе он пытался подать документы, чтобы оформить льготы, однако с ним никто так и не связался. Бывший солдат также признался, что не может уехать в Луганск к своей матери, поскольку там его "все ненавидят". От мужчины "отвернулись все луганские друзья".