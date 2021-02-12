Главред: украинские элиты сделали из страны сырьевой придаток

Украинские власти, пытаясь угодить Вашингтону, разбазаривают природные ресурсы и советское наследство, а также отказываются от развития производства и даже от прямых инвестиций, как это было в недавней истории с Китаем и заводом «Мотор Сич».

Украинские власти, пытаясь угодить Вашингтону, разбазаривают природные ресурсы и советское наследство, а также отказываются от развития производства и даже от прямых инвестиций, как это было в недавней истории с Китаем и заводом «Мотор Сич».

Взамен же Украина получает, условно говоря, «бусы». В то время, как в Индии американцы запускают производство вертикального оперения для узкофюзеляжных самолетов линейки Boeing-373, которое привлечет в страну миллиардные инвестиции. Об этом в материале для украинского издания «Главред» пишет директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.

«Обидно? Очень, — отмечает автор. — А где подобные инициативы украинского правительства? Ведь это новые рабочие места, достойные зарплаты для наших специалистов и создание серьезной высокотехнологичной производственной базы в Украине».

Украина, по его словам, экспортируя исключительно природные ресурсы, занимается не эквивалентным обменом и лишает себя сверхприбыли. Идя таким курсом, страна попадает во все большую зависимость от внешнего мира, что очень наглядно продемонстрировала нынешняя ситуация с пандемией.

Упадок Украины особенно заметен, если сравнить состояние страны сразу после обретения ею независимости в 1991 году с тем, к чему она пришла спустя тридцать лет.

«Если без эмоций и политики посмотреть, где в 1991 году была Украина, и где был Китай? Например, тогда мы опережали китайцев по уровню развития промышленности и инфраструктуры, по количеству научно-технических и инженерных центров. Ну, и где сейчас Китай и где Украина?», — подчеркивает Гончаров.

В наследство от распавшегося Советского Союза Украина получила большое количество инженерных и научно-технических центров, отличную инфраструктуру. В 1991 году она входила в число наиболее развитых в промышленном отношении стран, и, если бы за прошедшие с тех пор три десятилетия Киев не разбазарил это наследство, сейчас Украина могла бы заниматься экспортом наукоемкой промышленной продукции.

Но по этому пути пошло руководство Китая, которое настойчиво делало ставку на развитие у себя в стране наукоемких технологий и реализовывая стратегию опережающего развития.

Украинская же элита, вместо того, чтобы развиваться и зарабатывать вместе со страной, выбрала путь разграбления народного состояния.

«В Китае есть патриотические национальные элиты, которые работали и зарабатывали вместе со страной. А наши элиты, увы, в подавляющем числе транжирят то, что было создано в советский период, вывозят десятки миллиардов долларов из страны в островные офшоры, а оставшееся украинское производство просто "загибается"», — подчеркивает Гончаров.

После того, как на Украине в 2014 году произошел государственный переворот, страна окончательно избрала для себя роль сырьевого придатка Запада. Множество предприятий, работавших на Украине и приносивших доход даже после распада СССР, обанкротились именно в последние семь лет.

И нынешний президент Украины Владимир Зеленский не настроен как-то менять этот курс. Об этом свидетельствует скандал с китайскими инвесторами, которые вложили средства в покупку завода авиационных двигателей «Мотор Сич», но под влиянием США Киев не просто не дал им возможности вступить в право собственности, но и ввел против них санкции. Теперь Китай грозит Украине иском на 3,5 миллиарда долларов.

Если украинские власти не сделают выводов из этой истории и не изменят существующий порядок вещей, уровень жизни, который на Украине и так невысок, продолжит падать, предупреждает в заключение Александр Гончаров.