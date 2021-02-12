Экономист рассчитал срок достройки «Северного потока – 2»

Константин Симонов рассказал, как долго трубоукладчики будут завершать строительство газопровода.

Глава Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов в беседе с новостным порталом Baltnews заявил, что российский трубопровод «Северный поток — 2» могут ввести в эксплуатацию через полгода. Чем раньше это произойдет, тем меньше будет транзит через территорию Украины, объяснил специалист. Это, в свою очередь, обеспечит «Газпрому» минимальные финансовые потери.

До сих пор в силе пятилетний контракт с Украиной, который защищает Россию с точки зрения выкупленных транзитных мощностей. Также документ предполагает, что Москва постепенно будет снижать уровень транзита через территорию «Незалежной». Достроить газопровод «Северный поток — 2» России желательно до сентября 2021 года, добавил Симонов.

«Завершение газопровода является вопросом национального престижа. В этом плане "Газпрому" политически, репутационно, имиджево принципиально его достроить. Почему именно летом? В сентябре в Германии выборы, а там собственно тоже непонятно, как новый канцлер себя поведет, поэтому у нас такой дедлайн достройки – это август. До конца лета достроить его надо», — отметил эксперт.

В Балтийском море достройка газопровода только начинается, подчеркнул энергетик. В датских водах уже вовсю работает трубоукладчик «Фортуна», а вот по «Академику Черскому» пока есть некоторые ограничения, из-за которых он не может присоединиться. Если «Фортуна» не дождется помощи, то укладывать трубу судно будет примерно до июня этого года.

«Поэтому резюме такое: самое главное – достроить. В моем понимании дедлайн – это конец августа, связанный с политическим процессом в ФРГ. А вопрос эксплуатации тоже важен: чем быстрее сделаем, тем меньше денег "Газпром" потеряет. Но здесь, конечно, все будет попроще и уже не будет никакой спешки. Можно будет сделать все основательно – в регламентные работы по такой трубе за полгода реально уложиться», — заключил Симонов.

21 января депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой потребовали ужесточения экономических санкции против России и остановки строительства газопровода «Северный поток — 2». Документ носит сугубо рекомендательный характер.

Газопровод «Северный поток — 2» соединит Россию и Германию: начальная точка располагается в районе Усть-Луги, Ленинградская область, а конечная — в районе Грайфсвальда, ФРГ. Две нитки трубопровода укладывают по дну Балтийского моря рядом с действующим «Северным потоком». Общая мощность проекта составит 55 миллиардов кубометров в год, а длина труб оценивается в 1200 километров.

Изначально задумывалось, что СП-2 заработает уже в 2020 году, однако из-за санкций США строительство газопровода пошло медленнее. Вашингтон, надеясь войти на европейский рынок со своим сланцевым газом, ввел ограничения против компаний, которые занимаются строительством российского проекта. Однако «Газпром» не отказался от реализации. Также среди противников — Украина. Официальный Киев боится потерять доходы от транзита газа России по своей территории.