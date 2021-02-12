Сербский политик Вацич встретился с представителями Союза машиностроителей

Встреча сербского политика Миши Вацича и представителей Союза машиностроителей РФ состоялась в Санкт-Петербурге.

Встреча сербского политика Миши Вацича и представителей Союза машиностроителей РФ состоялась в Санкт-Петербурге.

Стороны обсудили развитие российско-сербского сотрудничества. Делегацию союза возглавил заместитель председателя Санкт-Петербургского отделения Кирилл Масленников.

На встрече затронули вопрос объединения усилий двух государств в производстве и продвижении медицинского оборудования, фармакологической продукции. Также делегации говорили о внедрении информационных технологий, направленных на оптимизацию руководства организациями и территориями, о применении геоинформационных технологий.

"Большое внимание было уделено вопросам взаимодействия и кооперации для производства и продвижения российской гражданской продукции на территории Сербии с возможностью организации производства по российским технологиям", — пояснил Вацич.

Представители двух делегаций обратили внимание на перспективы сотрудничества в сельскохозяйственной сфере. Стороны также отметили потенциал предприятий двух государств в производстве и продвижении сельскохозяйственной техники.