Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
17:05   12 Февраля 2021
Политика

Сербский политик Вацич встретился с представителями Союза машиностроителей

Сербский политик Вацич встретился с представителями Союза машиностроителей

Встреча сербского политика Миши Вацича и представителей Союза машиностроителей РФ состоялась в Санкт-Петербурге.

Стороны обсудили развитие российско-сербского сотрудничества. Делегацию союза возглавил заместитель председателя Санкт-Петербургского отделения Кирилл Масленников.

На встрече затронули вопрос объединения усилий двух государств в производстве и продвижении медицинского оборудования, фармакологической продукции. Также делегации говорили о внедрении информационных технологий, направленных на оптимизацию руководства организациями и территориями, о применении геоинформационных технологий.

"Большое внимание было уделено вопросам взаимодействия и кооперации для производства и продвижения российской гражданской продукции на территории Сербии с возможностью организации производства по российским технологиям", — пояснил Вацич.

Представители двух делегаций обратили внимание на перспективы сотрудничества в сельскохозяйственной сфере. Стороны также отметили потенциал предприятий двух государств в производстве и продвижении сельскохозяйственной техники.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#сербия #Миша Вацич #Кирилл Масленников

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров