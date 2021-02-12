Роскомнадзор потребовал от "Медузы" удалить материал о незаконной акции ФБК

"Медуза" удалила статью о грядущей акции ФБК (признан иноагентом в РФ) по требованию Роскомнадзора. В ней были выявлены призывы к участию граждан в незаконных мероприятиях.

"Медуза" удалила статью о грядущей акции ФБК (признан иноагентом в РФ) по требованию Роскомнадзора. В ней были выявлены призывы к участию граждан в незаконных мероприятиях.

После публикации статьи про акцию, анонсированную сторонниками блогера Алексея Навального с нарушением установленного порядка, редакция издания получила уведомление о том, что в ней нашли нарушения. "Медуза" выполнила требование Роскомнадзора и удалила публикацию.

Следственный комитет, Генпрокуратура и МВД России напоминают об ответственности за призывы к участию в несогласованных акциях, в том числе в интернете. Владельцам сайтов, содержащих такую информацию, грозит административная ответственность.