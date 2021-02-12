Шафран о резких словах Лаврова: позор 1990-х никогда не вернется

Телеведущая заверила, что слова дипломата не стоит трактовать, как агрессию.

Российская телеведущая Анна Шафран прокомментировала заявление Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о разрыве отношение с Европой. Ранее глава МИД заявил, что Москва готова разорвать любые контакты с Брюсселем, если со стороны Европейского союза (ЕС) последуют серьезные экономические санкции.

По словам Шафран, подобное заявление нельзя рассматривать, как проявление агрессии или желание «отгородиться» от Европы. Вместо этого Лавров дал понять, что Москва не пойдет на уступки под давлением Брюсселя или Вашингтона.

«Чем сильнее они [ЕС и США] будут пытаться сделать из нас то, чем мы не являемся, тем жестче будет ответ. Мы готовы к сотрудничеству и к компромиссам, только они должны быть обоюдными. Позор 1990-х, когда наши политики смотрели в рот Европе и слепо следовали всем указаниям, ушел навсегда и никогда не вернется», — сообщила телеведущая.

Шафран обратила внимание, что даже в российском обществе уже давно сформировался запрос на «ужесточение риторики в отношении распоясавшихся западных партнеров». В этом люди поддерживают точку зрения правительства страны. Такая риторика даст шанс перевернуть страницу в отношениях с Европой и создать более выгодные условия для взаимодействия с ЕС.

«В отношениях с Евросоюзом у нас наконец-то есть шанс если не открыть новую страницу, то по крайней мере несколько переконструировать формат отношений, которые давно уже утратили смысл и пользу. Если для этого необходимо полное обнуление отношений — что ж, пусть будет обнуление. На пустом месте строить новый дом всегда проще, чем среди развалин давно сгнивших построек прошлых лет», — заключила Шафран.

Ранее руководитель информационного офиса Совета Европы в России, доцент МГИМО МИД РФ Николай Топорнин уже объяснял, по какому сценарию Россия может порвать отношения с Европой.