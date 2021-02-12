"Есть повод отметить": Малинин сообщил о пополнении в семье

Музыкальный исполнитель Александр Малинин в третий раз стал дедушкой, о чем артист сообщил на просторах социальной сети Instagram.

Музыкальный исполнитель Александр Малинин в третий раз стал дедушкой, о чем артист сообщил на просторах социальной сети Instagram.

Певец опубликовал снимок, сделанный в преддверии пышного торжества по случаю рождения малыша. Малинин держит в руках внушительных размеров бутылку вина, сзади стоят готовые для празднования фужеры.

"Помните, я как-то говорил, что мы находимся в ожидании чуда?! Так вот, есть повод отметить рождение внука!!! Ура!!!" — поделился радостью с подписчиками певец.

Сын его жены Эммы от первого брака Антон, которого Малинин усыновил, подарил артисту двоих внуков — Платона и Арианну. Теперь исполнителя поздравляют заряженные его радостью подписчики с рождением третьего малыша. В комментариях они желают мальчику расти здоровым и в окружении любви и заботы.