«Мудрец и г…». Советник главы Бурятии рассказал народу притчу про фекалии

Выяснили, кто мудрец из притчи, чем Алдар Бадмаев известен в республике и почему он советует игнорировать все неприятное.

Советник главы Бурятии по экономическим вопросам Алдар Бадмаев удивил жителей региона «крепким словцом» в соцетях. Чиновник в Facebook рассказал притчу о встрече четверых мудрецов с той самой естественной субстанцией на букву «г». В его коротком рассказе известное русское слово прозвучало рекордные 15 раз.

Увы, увидеть красноречие политика своими глазами уже не получится: после «скандальчика» в региональных СМИ запись была немедленно удалена. Суть истории такова: лучше всего с отходами жизнедеятельности не бороться и уж тем более их не есть, а просто игнорировать.

«Г» — это «городские проблемы»

Непонятно, призывает ли притча о нечистотах к абстрактным философским рассуждениям на вечную тему борьбы добра со злом или является своеобразным ответом на претензии оппонентов и региональные проблемы, о которых сообщают жители Улан-Удэ. Накануне публикации они пожаловались на плохую работу дорожных служб. Местные журналисты сообщают, что горожане сетуют на грязные дороги практически каждую зиму.

Впрочем, на дорожную тему Бадмаев высказался цензурно и с озабоченностью. В той же статье «Аргументов и Фактов» от 11 февраля чиновник рассуждает о проблеме «бутылочного горлышка», иначе говоря — пробок. Но бурятский блогер Эрдем Гомбоев все равно недоволен работой Бадмаева: советник главы Бурятии по экономике не выезжает на предприятия и села, делая лишь «одни репосты и мелкие комментарии к ним», утверждает блогер.

«Алдар Бадмаев, советник по экономике главы Бурятии пишет посты про собак, автомобильные пробки, но только не про экономику. Что происходит, куда двигаемся, непонятно. <…> Нет ни одного нормального поста про состояние экономики республики, нет анализа», — пишет Гомбоев в Facebook.

Один из пользователей Facebook раскритиковал Бадмаева за предложение привлекать туристов в Бурятию, расписав «календарь событий» на озере Байкал. Одним из событий «в разгар туристического сезона» чиновник предложил сделать фестиваль самогона и тарасуна — бурятского крепкого алкоголя, который называют «молочной водкой».

Любопытно, что за два дня до публикации политиком притчи, в Муйском районе Бурятии прокуратура выявила факт незаконного вывоза и размещения опасных отходов — бывших аккумуляторов, испорченных ламп с ртутью, загрязненный нефтепродуктами грунт и прочее опасное для окружающей среды. Нарушителем оказалось предприятие, добывающее полезные ископаемые, но работающее с опасными отходами без лицензии. В этом случае философия Бадмаева не работает: такие продукты жизнедеятельности лучше не игнорировать — это опасно для жизни.

«Чиновник не должен, считаю, подменять или насыщать свою публичную речь блатной, жаргонной лексикой, просторечием, вульгаризмами. В противном случае, политики, чиновники будут проявлять неуважение к народу, которому призваны служить, к своей национальной культуре», — комментирует новость о притче Бадмаева житель республики Станислав Шагжиев.

В начале января президент России подписал закон, запрещающий чиновником оскорблять граждан. Подробнее о тех, чья карьера закончилась после грубостей в «народный адрес», читайте в нашей статье.