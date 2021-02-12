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18:49   12 Февраля 2021
Россия

Советник главы Бурятии рассказал народу притчу про фекалии

Советник главы Бурятии рассказал народу притчу про фекалии

Советник главы Бурятии по экономическим вопросам Алдар Бадмаев удивил жителей региона «крепким словцом» в соцетях. Чиновник в Facebook рассказал притчу о встрече четверых мудрецов с той самой естественной субстанцией на букву «г». В его коротком рассказе известное русское слово прозвучало рекордные 15 раз.

Увы, увидеть красноречие политика своими глазами уже не получится: после «скандальчика» в региональных СМИ запись была немедленно удалена. Суть истории такова: лучше всего с отходами жизнедеятельности не бороться и уж тем более их не есть, а просто игнорировать.

«Мудрец и г…». Советник главы Бурятии рассказал народу притчу про фекалии

«Г» — это «городские проблемы»

Непонятно, призывает ли притча о нечистотах к абстрактным философским рассуждениям на вечную тему борьбы добра со злом или является своеобразным ответом на претензии оппонентов и региональные проблемы, о которых сообщают жители Улан-Удэ. Накануне публикации они пожаловались на плохую работу дорожных служб. Местные журналисты сообщают, что горожане сетуют на грязные дороги практически каждую зиму.

Впрочем, на дорожную тему Бадмаев высказался цензурно и с озабоченностью. В той же статье «Аргументов и Фактов» от 11 февраля чиновник рассуждает о проблеме «бутылочного горлышка», иначе говоря — пробок. Но бурятский блогер Эрдем Гомбоев все равно недоволен работой Бадмаева: советник главы Бурятии по экономике не выезжает на предприятия и села, делая лишь «одни репосты и мелкие комментарии к ним», утверждает блогер. 

«Алдар Бадмаев, советник по экономике главы Бурятии пишет посты про собак, автомобильные пробки, но только не про экономику. Что происходит, куда двигаемся, непонятно. <…> Нет ни одного нормального поста про состояние экономики республики, нет анализа», — пишет Гомбоев в Facebook.

«Мудрец и г…». Советник главы Бурятии рассказал народу притчу про фекалии

Один из пользователей Facebook раскритиковал Бадмаева за предложение привлекать туристов в Бурятию, расписав «календарь событий» на озере Байкал. Одним из событий «в разгар туристического сезона» чиновник предложил сделать фестиваль самогона и тарасуна — бурятского крепкого алкоголя, который называют «молочной водкой».

Любопытно, что за два дня до публикации политиком притчи, в Муйском районе Бурятии прокуратура выявила факт незаконного вывоза и размещения опасных отходов — бывших аккумуляторов, испорченных ламп с ртутью, загрязненный нефтепродуктами грунт и прочее опасное для окружающей среды. Нарушителем оказалось предприятие, добывающее полезные ископаемые, но работающее с опасными отходами без лицензии. В этом случае философия Бадмаева не работает: такие продукты жизнедеятельности лучше не игнорировать  — это опасно для жизни.

«Чиновник не должен, считаю, подменять или насыщать свою публичную речь блатной, жаргонной лексикой, просторечием, вульгаризмами. В противном случае, политики, чиновники будут проявлять неуважение к народу, которому призваны служить, к своей национальной культуре», — комментирует новость о притче Бадмаева житель республики Станислав Шагжиев.

В начале января президент России подписал закон, запрещающий чиновником оскорблять граждан. Подробнее о тех, чья карьера закончилась после грубостей в «народный адрес», читайте в нашей статье.

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