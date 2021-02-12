Лукашенко послал сигнал Кремлю, поставив Россию «на колени»

За два дня президент Белоруссии кардинально сменил риторику по отношению к Москве.

В Минске проходит шестое Всебелорусское народное собрание (ВНС) — грандиозное «совещание» президента Александра Лукашенко с представителями правительства страны и прочих ветвей власти. Оно проводится каждые пять лет, однако в этот раз к выступлению главы государства приковано особое внимание. 11 февраля перед тремя тысячами зрителей во Дворце Республики президент объявил условия своей отставки:

«Главное мое условие исхода из власти — в стране мир, порядок, никаких протестных действий, не переворачивать страну, высказывать в рамках закона мнение. Второе условие: если сложится так, что к власти придут не те и у них будут другие взгляды, вторым пунктом мы запишем, что ни один волос с вас, сторонников нынешнего президента, упасть не может».

Выступление Лукашенко в первый день собрания заняло четыре часа. В заключении президент объявил, что до конца 2021 года в Белоруссии разработают новую Конституцию. Проект Основного закона, поспешил добавить лидер, будет обсуждаться «всенародно», а в начале 2022 года вынесен на референдум. Главные поправки затронут полномочия президента: большую их часть передадут парламенту.

«Мы уже начали это делать [перераспределять полномочия]: президент — правительство, президент — парламент, губернаторы — местные органы власти. Мы уже начали, целый план на столе у президента лежит. После Всебелорусского народного собрания мы продолжим более интенсивно это делать», — пообещал Лукашенко.

Говоря о попытках заокеанских государств «расшатать ситуацию в Белоруссии», президент заверил собравшихся, что страна больше не позволит «понукать собой». Он также назвал белорусский народ «святым» и провел короткий экскурс в историю:

«Двадцать веков нас ставили на колени. Мы пришли к тому, что нам надоело стоять на коленях и кланяться. Мы будем строить свою страну и будем жить своим умом».

На второй день ВНС, 12 февраля, риторика Александра Лукашенко в отношении РФ поменялась. Если до этого он называл Москву «экономическим партнером и союзником» страны, то в уже пятницу привел Россию, как отрицательный пример. Говоря о бизнесе, президент обратил внимание, что «Беларусь — не Россия», и власти государства «на колени перед бизнесом не встанут».

Доцент Кафедры политической теории МГИМО МИД РФ, политолог-международник Кирилл Коктыш объясняет, что такая резкая смена настроения объясняется просто: Александр Лукашенко посылает сигнал кремлевским элитам, которые имеют разные взгляды на значение Республики Белоруссия.

«Одна часть считает, что в Белоруссии нужно провести традиционные либеральные реформы, приватизировать предприятия и получить от этого деньги, а вторая часть исходит не из экономического приоритета страны, а из стратегического. Ведь если ситуация в Белоруссии дестабилизируется, то танки НАТО будут тут как тут и займут пост на границе Смоленска. Признание Александра Григорьевича – это признание существования двух этих условных партий, которые имеют разные точки зрения на будущее страны», — подчеркнул эксперт.

Высказывание о российской власти, которая якобы «стоит на коленях перед бизнесом», в Кремле воспримут, как «частное высказывание президента», уверен Коктыш.

Политолог подытожил, что условия отставки, описанные Лукашенко, вполне могут сбыться еще до начала 2022 года, когда жителям страны покажут проект новой Конституции Белоруссии. Нарушать слово и уходить под давлением внешних обстоятельств политолог посчитал крайне неверным шагом.

После слов о России «на коленях» президент Белоруссии обратился к бизнесменам и потребовал, чтобы они начинали работать на правительство. По словам Лукашенко, стране нужны «инициативные люди», которые смогут работать в интересах государства.