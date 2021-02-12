Младенец обжегся углем от кальяна в московском кафе

Одиннадцатимесячный ребенок получил ожоги шеи и лица от кальяна. Он находился в кафе ночью вместе с 25-летней матерью.

Одиннадцатимесячный ребенок получил ожоги шеи и лица от кальяна. Он находился в кафе ночью вместе с 25-летней матерью.

Малыш получил серьезную травму после падения угля от кальяна в московском заведении на улице Солянке. Ребенка госпитализировали с ожогами в детскую больницу. Вероятно, ему предстоит операция по пересадке кожи. Известно, что пострадавший младенец находится на грудном вскармливании.

Басманная прокуратура Москвы организовала проверку по факту происшествия. Надзорный орган проверит соответствие услуг заведения нормам безопасности, а также действия родителей малыша.