Ефремов попросил прощения у Добровинского за оскорбления в суде

Осужденный за смертельное ДТП заслуженный артист России Михаил Ефремов написал письмо адвокату Александру Добровинскому.

Осужденный за смертельное ДТП заслуженный артист России Михаил Ефремов написал письмо адвокату Александру Добровинскому.

Актер попросил в письме прощения у юриста за свои оскорбительные выходки в ходе судебного процесса. Ефремов заявил, что ему стыдно за неподобающее поведение. Артист добавил, что не должен был таким образом вести себя. Добровинский передал записку телеканалу 5-tv.ru.

Адвокат выразил свое уважение тому, что Ефремов признал ошибки. Юрист написал ответное письмо. Добровинский пожелал актеру удачи и выразил надежду, что у него получится "выйти с достоинством из этой ситуации".

Напомним, Ефремова осудили на 7,5 года колонии за смертельное ДТП, произошедшее на Смоленской площади в Москве. Пьяный актер за рулем внедорожника вылетел на встречную полосу, где столкнулся с фургоном Lada, водитель которого скончался в больнице.