Актер Даниил Белых неоднозначно высказался о будущем «Сватов»

Артист отметил, что многосерийная кинокомедия «будет распродаваться на маленькие клипы».

Актер популярного комедийного сериала «Сваты» Даниил Белых высказался по поводу будущего телепроекта. По его словам, долгожданный седьмой сезон, вероятно, распродадут на маленькие клипы.

В «Сватах» Белых играет роль Максима — сына супружеской четы Ковалевых, которая является одной из центральных в сериале наряду с семьей Будько. Его мамой по съемочной площадке стала актриса Людмила Артемьева.

Заключительный сезон многосерийной комедии поклонники ждут уже несколько лет. Съемки, которые ведутся в Белоруссии, приходилось периодически останавливать из-за пандемии коронавируса.

Точных дат возврата к съемкам «Сватов» не называется. Однако артисты сообщали, что планируют вернуться на площадку летом 2021 года.

На премьере фильма «Аферистка» Белых попросили пролить свет на будущее культового сериала. Реакция актера была неоднозначной:

«Наверное, седьмая часть “Сватов” будет распродаваться на маленькие клипы. Столько времени прошло».

Ранее актер Федор Добронравов, сыгравший в «Сватах» одну из главных ролей, рассказал, при каком условии съемки последнего сезона будут закончены. По словам артиста, очень многое зависит от открытия границ между Россией и Белоруссией.

«Мы все боремся, чтобы это все поскорее завершилось. Я про пандемию, а там бог его знает, что будет. Будут ли границы открыты? Если да, то “Сватов” доснимут. Тут каждый день такие перемены. Государства открывают, государства закрывают каждый день. Так что здесь очень сложно что-то планировать на лето. Мы надеемся, что будущее у “Сватов” будет», — передает его слова Teleprogramma.pro.

Сериал «Сваты» выходил в 2008-2013 годах. В конце января 2020 года стартовали съемки 7 сезона. Предположительно сюжет охватит период в пять лет, а в одной из серий герои окажутся в России XIX века.