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17:15   12 Февраля 2021
Россия

Программа реабилитации после COVID-19 не пользуется спросом у россиян

Программа реабилитации после COVID-19 не пользуется спросом у россиян

Россияне не спешат отправляться на курорты по программе реабилитации после COVID-19. Низкий спрос на путевки в санатории отметили в Ассоциации туроператоров России, сообщило издание «Znak».

За последние месяцы путевки по реабилитации купили около 60 человек. Представители АТОР связывают низкий спрос на туры с новизной программы, которая стартовала осенью 2020. Кроме того, есть ограничение по возрасту — в санаторий могут поехать граждане не старше 65 лет.

Помимо прочего, у людей может попросту не оказаться времени и достаточной суммы на проживание в санатории. Курс программы реабилитации предусмотрен на 14 дней, а средняя стоимость суток в санатории — 3000 рублей.

Напомним, в конце июля 2020 года Минздрав РФ утвердил рекомендации по реабилитации после COVID-19. В частности, переболевшим советуют пройти курс восстановления в санаториях на одном из курортов России.

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#россия #санаторий #реабилитация после ковида

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