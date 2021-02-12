Программа реабилитации после COVID-19 не пользуется спросом у россиян

За несколько месяцев в санатории отправились чуть больше полусотни человек.

Россияне не спешат отправляться на курорты по программе реабилитации после COVID-19. Низкий спрос на путевки в санатории отметили в Ассоциации туроператоров России, сообщило издание «Znak».

За последние месяцы путевки по реабилитации купили около 60 человек. Представители АТОР связывают низкий спрос на туры с новизной программы, которая стартовала осенью 2020. Кроме того, есть ограничение по возрасту — в санаторий могут поехать граждане не старше 65 лет.

Помимо прочего, у людей может попросту не оказаться времени и достаточной суммы на проживание в санатории. Курс программы реабилитации предусмотрен на 14 дней, а средняя стоимость суток в санатории — 3000 рублей.

Напомним, в конце июля 2020 года Минздрав РФ утвердил рекомендации по реабилитации после COVID-19. В частности, переболевшим советуют пройти курс восстановления в санаториях на одном из курортов России.