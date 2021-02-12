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15:39   12 Февраля 2021
Происшествия

Актриса Фрейндлих поборола коронавирус и покинула больницу

Актриса Фрейндлих поборола коронавирус и покинула больницу

Народную артистку СССР Алису Фрейндлих выписали из медицинского учреждения в Санкт-Петербурге, куда она попала с коронавирусом в конце декабря, сообщил источник ФАН в больнице.

Уточняется, что деятель искусства находилась в 122 больнице имени Л. Г. Соколова ФМБА. Сейчас актриса полностью поправилась.

Фрейндлих лежала в реанимационном отделении в течение месяца. Врачи перевели ее в лечебное отделение 26 января.

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#больница #фрейндлих #коронавирус

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