15:39 12 Февраля 2021Происшествия
Актриса Фрейндлих поборола коронавирус и покинула больницу
Народную артистку СССР Алису Фрейндлих выписали из медицинского учреждения в Санкт-Петербурге, куда она попала с коронавирусом в конце декабря, сообщил источник ФАН в больнице.
Народную артистку СССР Алису Фрейндлих выписали из медицинского учреждения в Санкт-Петербурге, куда она попала с коронавирусом в конце декабря, сообщил источник ФАН в больнице.
Уточняется, что деятель искусства находилась в 122 больнице имени Л. Г. Соколова ФМБА. Сейчас актриса полностью поправилась.
Фрейндлих лежала в реанимационном отделении в течение месяца. Врачи перевели ее в лечебное отделение 26 января.