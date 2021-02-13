К 11 туз. Владимирская область губит управленческую карьеру губернатора Сипягина

Глава Владимирской области Владимир Сипягин за два года не смог подобрать ключи к проблемному региону.

С момента вступления Владимира Сипягина в должность губернатора Владимирской области разговоры о его скорой отставке стали притчей во языцех. Данность можно было бы списать на то обстоятельство, что выходец из ЛДПР в 2018 году, наряду с коллегами из Хакасии и Хабаровского края, нарушил политический мейнстрим, в котором лавры обычно достаются кандидатам от «Единой России».

И теперь, как могут подумать многие, злые языки по чьей-то указке неустанно клянут политика-выскочку. Однако же, если внимательно сфокусироваться на положении дел в регионе, факты начинают подсказывать, что условная оппозиционность управленца тут не при чем. Сипягин при обретенном губернаторском карт-бланше не проявил себя докой политического менеджмента и едва ли превзошел свою предшественницу от партии власти Светлану Орлову.

Рейтинги

Внутриполитический блок Кремля в конце января записал Владимирскую область в аутсайдеры по уровню доверия губернатору со стороны населения. В общем и целом эффективность глав регионов оценивалась по системе KPI (Key Performance Indicators — ключевые показатели деятельности). Критерии оценки — например, уровень зарплат, бедности, доступности жилья — президент РФ Владимир Путин утвердил весной 2019 года соответствующим указом.

Внекремлевские аналитики, в свою очередь, также выставляют посредственные оценки владимирскому главе. Согласно VIII рейтингу политической устойчивости руководителей субъектов федерации «Госсовет 2.0» от «Минченко Консалтинг», Владимир Сипягин замыкает список по ЦФО и балансирует на грани отставки.

По итогам 2020 года владимирский управленец обосновался на 83-й строчке из 85 в «Национальном рейтинге губернаторов» от другой команды политологов-аналитиков.

Социальная сфера

Низкий уровень доверия Сипягину со стороны жителей региона логично соотносится с их качеством жизни. В 2019 году, согласно данным РИА Рейтинг, Владимирская область попала в двадцатку регионов с самым бедным населением. При Орловой, которую не критиковал разве что ленивый, подобного сползания не наблюдалось. Динамику можно было бы объяснить тяжелым наследием предшественницы и общим состоянием экономики, но воз и ныне там.

Население склонно возлагать ответственность за сваливающиеся тяготы на «ближнее» руководство и оценивать его работу в категориях «было-стало». Обывателям подчас сложно объяснить, почему соседствующий с зажиточным Подмосковьем регион по доступности бензина занимает 59-е место, а средняя зарплата составляет 32 590 рублей (11 место из 17 по ЦФО).

Даже, если большинство жителей региона и не разбирается в экономических тонкостях, то фальшь раскусывают быстро. Так, многие подписчики Сипягина в Instagram усомнились в альтруизме губернатора, когда тот предпочел лечение от коронавируса в частной московской клинике владимирским больницам.

В оторванности от народа его номинального слугу заподозрили еще в 2019 году, когда в сети появилось видео с кортежем новоиспеченного губернатора. Скорее всего, он не просил сотрудников ГИБДД из машины сопровождения по-хамски обходиться с другими участниками дорожного движения, но история в какой-то степени подпортила имидж Сипягина.

Решение Сипягина доверить свое здоровье столичным специалистам вполне объяснимо, учитывая уровень развития здравоохранения во Владимирской области. Общероссийский народный фронт (ОНФ) в декабре минувшего года обращал внимание на позднее начало строительства фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). Часть из них почему-то решили возводить только с наступлением морозов, хотя с подрядчиком власти определились несколькими месяцами ранее.

Инициированная проверка указала на признаки картельного сговора: большинство торгов прошли без снижения начальной цены и почти без конкуренции между претендентами на тендер. Более того, на примере строительства ФАП в селе Фетинино Собинского района выяснилось, что капитальные сооружения обходятся в три раза дешевле по сравнению с модульными по торгам областной администрации.

Вслед за активистами ОНФ вопросы возникли и у регионального заксобрания, где большинство «Единой России» часто фрондирует решения сокола Жириновского. Парламентская рабочая группа докладывала, что из 37 запланированных на 2020 год ФАПов были построены только 19, но при этом ни один не сдан в эксплуатацию. Таким образом во Владимирской области уже второй год подряд буксует исполнение одного из ключевых нацпроектов.

Проблемы у региона, помимо здравоохранения, возникают и со строительством автомобильных дорог, что входит в критерии оценки эффективности губернаторов по упомянутому кремлевскому KPI. На заседании экологического совета в Белом доме 8 февраля выяснилось, что Владимирской области не хватает собственных ресурсов на прокладку участка скоростной трассы M-12 Москва — Казань.

Кто виноват и что делать

Извечный российский вопрос стоял на повестке январского совещания с главами муниципалитетов в контексте исполнения нацпроектов. Несмотря на то, что мероприятие проходило онлайн, к нему присоединился лишь глава Кольчугинского района, остальные муниципальные образования были представлены заместителями.

Подобный демарш разозлил Сипягина, и он спешно покинул собственное совещание. Возможно, главы муниципалитетов решили проигнорировать заседание, так как готовились к визитам прокуроров. За несколько дней до этого Сипягин обвинил местные власти в затягивании сроков по нацпроектам и попросил надзорные органы провести проверку. А может быть, разобщенность местных и региональных властей объяснима тем, что на местах доминируют представители «Единой России» в то время, как губернатор является выходцем из ЛДПР.

Кадры решают все

Кадровая чехарда в команде Сипягина, о чем подробно писала региональная пресса, продолжается с момента его избрания, что естественным образом сказывается на качестве управления. Нет смысла перечислять все перестановки Белого дома, счет которых за два года вышел на десятки, однако особенно запомнилась в когорте варягов теперь уже бывший вице-губернатор Марина Чекунова.

На совещании о судьбе пребывающей в печальном состоянии больницы в Струнино она посоветовала медикам повесить занавески, вымыть полы и надеть бахилы. Неосторожное высказывание спровоцировало медийный скандал. Сипягин заступился на своего заместителя, назвав Чекунову «профессионалом», однако вскоре она покинула занимаемую должность.

Другой экс-участник губернаторской команды Денис Лякишев, курировавший региональную политику, продержался на посту пять месяцев. После увольнения он приоткрыл завесу «внутренней кухни» Белого дома и жестко раскритиковал управленческие методы Сипягина.

Лякишев особенно выделил плохую работу с инвесторами, нежелание или неспособность воспользоваться помощью федерального ресурса ЛДПР и упадочное состояние ее регионального отделения. По его словам, Владимирская область могла бы стать витриной эффективного политменеджмента для партии Жириновского, но Сипягин по каким-то причинам пренебрег ее деньгами и кадрами.

Мнение эксперта

Политолог, директор Института новейших государств Алексей Мартынов в беседе с «Политикой Сегодня» рассказал, что в экспертной среде пока никто не обсуждает гипотетическую отставку Владимира Сипягина. Впрочем, и федеральная пресса не освещает владимирскую повестку ни с хорошей, ни с плохой стороны ввиду отсутствия каких-либо значимых поводов.

Покой лишь изредка нарушает депутат местного заксобрания с московской пропиской Максим Шевченко, представляющий фракцию КПРФ, однако вся его забота об интересах рабочего класса сводится к постоянным обвинениям в адрес парламентского большинства «Единой России».

А что касается перспектив региона, то эксперт ставит в пример равноудаленную от Москвы Калужскую область, которая под руководством Дмитрия Артамонова в свое время продемонстрировала качественный рост.

«Из депрессивного региона она превратилась в один из самых модельных примеров: как привлекаются деньги, выстраиваются технологические кластеры. Понятно, что там Обнинск — город атомщиков и так далее, но там же появилось огромное количество предприятий по сборке машин. Было бы желание и правильный подход», — говорит Мартынов.

При желании и грамотном управленческом подходе бывшая столица Северо-Восточной Руси могла бы стать магнитом для туристов и драйвером развития региона, но его потенциалу не дает раскрыться недостаточная компетенция руководства, полагает Алексей Мартынов:

«И явно стечение обстоятельств, тяжелое наследие от предшественницы, плюс довольно сложная ситуация внутри, согласия нет. Здесь это всегда зависит от руководителя, его личности, умения и способностей решать те или иные задачи. Решать какие-то вопросы с федеральным центром, лоббисткие возможности достаточные для того, чтобы привлекать в регион федеральные деньги и федеральные программы. Региону с таким наследством нужен человек необычный, неординарный с нестандартным видением перспективы. А Сипягин — он обычный».

Представляющий ЛДПР Владимир Сипягин победил в сентябре 2018 года действующего губернатора, кандидата от «Единой России» Светлану Орлову. Во втором туре Сипягин получил большинство голосов (57,03 %). Срок его полномочий истекает в 2023 году.