Корнилов рассказал, как Запад использует «разодранную в клочья» Украину

Запад выкачивает из Украины ресурсы, несмотря на то, что та и так является беднейшей страной Европы, и при этом дает по рукам всем, кто пытается помешать ему «доить» Украину.

Запад выкачивает из Украины ресурсы, несмотря на то, что та и так является беднейшей страной Европы, и при этом дает по рукам всем, кто пытается помешать ему «доить» Украину.

Такое мнение в интервью изданию «Украина.ру» высказал политолог из Донбасса, журналист и историк Владимир Корнилов.

По его словам, Запад, несмотря на то, что он часто критикует Украину за олигархию и коррупцию, на самом деле стремится эту коррупцию не уничтожить, а возглавить.

Изначально, добавил Корнилов, Запад вложил определенные средства в проект «Украина – анти-Россия», и добился на этом поприще некоторых успехов

«Но затем, когда своей основной цели они почти добились, они вдруг обнаружили, что Украина, в общем-то, уникальная страна — разодранная в клочья самая нищая страна Европы, в которой можно, оказывается, добывать значительные ресурсы, возглавив коррупцию», — отметил политолог.

Примером этому, по его словам, служит сын нынешнего президента США Джо Байдена – Хантер Байден. А теперь уже можно видеть, как все западные «кремленологи», политики и дипломаты, представители американской Демократической партии и аналитического центра Atlantic Council доят украинское государство и бьют по рукам всех, кто пытается помешать им обогащаться за счет этой нищей страны.

Кроме того, Владимир Корнилов отметил, что Америка делает из Украины проект «Анти-Россия».

«Войной в Донбассе США организовывают, по сути, такой фронт против России. И, поскольку конфликт у самой границы России, он, конечно же, должен, с точки зрения его организаторов и композиторов, поддерживать постоянное давление на российские интересы», — объяснил эксперт.

Поэтому в последнее время все чаще возникают разговоры о необходимости принять Украину в НАТО – это нужно американцам, чтобы получить возможность разместить свои военные базу у самых российских границ.

А украинские власти со своей стороны, включая и Зеленского, который очень быстро растерял все свои иллюзии, понимают, что Киев получает финансирование только пока продолжается конфликт в Донбассе. Если война прекратится иссякнет и финансирование, но им же нужно где-то харчеваться. Поэтому они будут поддерживать конфликт в Донбассе хоть в какой-то форме – в активной или вялотекущей, уверен Владимир Корнилов.