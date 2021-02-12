ФЗНЦ под руководством Шугалея продолжит бороться с вбросами на территории России

Возвратившийся из ливийского плена российский социолог Максим Шугалей назначен президентом Фонда защиты национальных ценностей.

Возвратившийся из ливийского плена российский социолог Максим Шугалей назначен президентом Фонда защиты национальных ценностей.

Новый руководитель организации в интервью Федеральному агентству новостей поделился впечатлениями от назначения и планами работы.

"Меня переполняют чувства. Я очень благодарен Фонду за то, что я нахожусь не то, что в этом кресле, а вообще в России. Я не могу подвести, и должен выполнять работу на таком же уровне", — сказал Шугалей.

По его словам, организация продолжит свою работу в прежнем режиме: ФЗНЦ сохранит представительство организации в Москве, а главный офис в ближайшее время будет открыт в Санкт-Петербурге. Кроме того, планируется открыть филиалы Фонда и в других регионах России. Пока что руководство организации набирает людей в команду.

Одной из главных задач ФЗНЦ Шугалей назвал борьбу с фейками и дезинформацией, которую распространяют на территории государства "внешние силы". По словам новоизбранного президента организации, люди должны знать правду, и нужно показать ее им.

"Я, как социолог, понимаю, что социология должна сейчас играть главенствующую роль. Мы должны показать людям истину, то, чего они хотят на самом деле. Где-то это полигон, который мешает людям, где-то это дорога... В предвыборный год будет много фейковых новостей по политическим моментам", — отметил он.

Бывший глава ФЗНЦ Александр Малькевич в комментарии ФАН отметил, что сейчас будет участвовать в новых медиапроектах, однако из организации не уйдет.