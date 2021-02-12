ФЗНЦ под руководством Шугалея продолжит бороться с вбросами на территории России
Возвратившийся из ливийского плена российский социолог Максим Шугалей назначен президентом Фонда защиты национальных ценностей.
Новый руководитель организации в интервью Федеральному агентству новостей поделился впечатлениями от назначения и планами работы.
"Меня переполняют чувства. Я очень благодарен Фонду за то, что я нахожусь не то, что в этом кресле, а вообще в России. Я не могу подвести, и должен выполнять работу на таком же уровне", — сказал Шугалей.
По его словам, организация продолжит свою работу в прежнем режиме: ФЗНЦ сохранит представительство организации в Москве, а главный офис в ближайшее время будет открыт в Санкт-Петербурге. Кроме того, планируется открыть филиалы Фонда и в других регионах России. Пока что руководство организации набирает людей в команду.
Одной из главных задач ФЗНЦ Шугалей назвал борьбу с фейками и дезинформацией, которую распространяют на территории государства "внешние силы". По словам новоизбранного президента организации, люди должны знать правду, и нужно показать ее им.
"Я, как социолог, понимаю, что социология должна сейчас играть главенствующую роль. Мы должны показать людям истину, то, чего они хотят на самом деле. Где-то это полигон, который мешает людям, где-то это дорога... В предвыборный год будет много фейковых новостей по политическим моментам", — отметил он.
Бывший глава ФЗНЦ Александр Малькевич в комментарии ФАН отметил, что сейчас будет участвовать в новых медиапроектах, однако из организации не уйдет.