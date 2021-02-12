Первый президент Украины вступился за Зеленского

Леонид Кравчук рассказал о своем общении с Владимиром Зеленским и вступился за него перед критиками.

Леонид Кравчук рассказал о своем общении с Владимиром Зеленским и вступился за него перед критиками.

Первый президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонней Контактной Группе по Донбассу (ТГК) Леонид Кравчук выступил в поддержку действующего президента Владислава Зеленского, сообщает Лента.ру. По его словам, Зеленский просто человек, и как и обычный украинец, он очень хочет только мира на Донбассе.

"Он не хочет, чтобы украинцы умирали, чтобы разрушалась жизнь людей и инфраструктура. Он не хочет, потому что это наша земля. Мы не хотим, чтобы она обливалась кровью", — сказал Кравчук.

Слова Кравчука были ответом на многочисленные обвинения в адрес Зеленского и украинской делегации ТГК в попытках саботировать Минские соглашения. В ДНР и ЛНР поведение украинских политиков считают сигналом к началу нового витка гражданской войны.

Ранее стало известно о том, что Владимир Зеленский посетил линию соприкосновения войск ВСУ с войсками ЛДНР на Донбассе.