Обвиняемый в мошенничестве экс-министр Гаджиев экстрадирован из Словении в РФ

Бывший министр по информационной политике и массовым коммуникациям Дагестана Нариман Гаджиев экстрадирован из Словении в Россию.

Бывший министр по информационной политике и массовым коммуникациям Дагестана Нариман Гаджиев экстрадирован из Словении в Россию.

Как уточнили в Генпрокуратуре, в Москву экс-чиновник будет доставлен в сопровождении сотрудников ФСИН.

Гаджиева обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебных полномочий, а также в фальсификации официальных документов.

Бывший министр был объявлен в международный розыск, в сентябре 2019 года его задержали в Словении.