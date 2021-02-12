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14:37   12 Февраля 2021
Происшествия

Обвиняемый в мошенничестве экс-министр Гаджиев экстрадирован из Словении в РФ

Обвиняемый в мошенничестве экс-министр Гаджиев экстрадирован из Словении в РФ

Бывший министр по информационной политике и массовым коммуникациям Дагестана Нариман Гаджиев экстрадирован из Словении в Россию.

Как уточнили в Генпрокуратуре, в Москву экс-чиновник будет доставлен в сопровождении сотрудников ФСИН.

Гаджиева обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебных полномочий, а также в фальсификации официальных документов.

Бывший министр был объявлен в международный розыск, в сентябре 2019 года его задержали в Словении.

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#россия #словения #гаджиев

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