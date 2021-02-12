14:37 12 Февраля 2021Происшествия
Обвиняемый в мошенничестве экс-министр Гаджиев экстрадирован из Словении в РФ
Бывший министр по информационной политике и массовым коммуникациям Дагестана Нариман Гаджиев экстрадирован из Словении в Россию.
Бывший министр по информационной политике и массовым коммуникациям Дагестана Нариман Гаджиев экстрадирован из Словении в Россию.
Как уточнили в Генпрокуратуре, в Москву экс-чиновник будет доставлен в сопровождении сотрудников ФСИН.
Гаджиева обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебных полномочий, а также в фальсификации официальных документов.
Бывший министр был объявлен в международный розыск, в сентябре 2019 года его задержали в Словении.