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14:35   12 Февраля 2021
Экономика

Центробанк оставил ключевую ставку на отметке 4,25%

Центробанк оставил ключевую ставку на отметке 4,25%

Совет директоров Банка России снова принял решение сохранить ключевую ставку на действующем уровне, говорится в пресс-релизе регулятора.

Денежно-кредитные условия остаются мягкими. Они не претерпели никаких изменений с момента прошлого заседания Совета директоров ЦБ РФ, говорится на официальном портале Центробанка. Согласно прогнозам, по итогам года инфляция не превысит базовый уровень в 4%.

Пандемия коронавирусной инфекции послужила поводом для решения оставить ключевую ставку на уровне 6% годовых в марте 2020 года. После ухудшения эпидемиологической ситуации власти приняли решение снизить ее до отметки в 4,25%.

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#цб #ставка #совет директоров

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