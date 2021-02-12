Центробанк оставил ключевую ставку на отметке 4,25%

Совет директоров Банка России снова принял решение сохранить ключевую ставку на действующем уровне, говорится в пресс-релизе регулятора.

Совет директоров Банка России снова принял решение сохранить ключевую ставку на действующем уровне, говорится в пресс-релизе регулятора.

Денежно-кредитные условия остаются мягкими. Они не претерпели никаких изменений с момента прошлого заседания Совета директоров ЦБ РФ, говорится на официальном портале Центробанка. Согласно прогнозам, по итогам года инфляция не превысит базовый уровень в 4%.

Пандемия коронавирусной инфекции послужила поводом для решения оставить ключевую ставку на уровне 6% годовых в марте 2020 года. После ухудшения эпидемиологической ситуации власти приняли решение снизить ее до отметки в 4,25%.