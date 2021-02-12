Песков: ситуация с уровнем доходов граждан остается напряженной

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в процессе общения с представителями СМИ дал оценку ситуации с уровнем дохода российских граждан.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в процессе общения с представителями СМИ дал оценку ситуации с уровнем дохода российских граждан.

На текущий момент в стране сохраняется напряженная обстановка с доходами населения, поскольку в прошедшем году шла тенденция на их сокращение, заявил Песков. Так официальный представитель Кремля прокомментировал данные Росстата о рекордном понижении доходов граждан РФ за 2020 год.

"Действительно, пока ситуация в этом плане достаточно напряженная, действительно, имеет место нежелательная тенденция по состоянию по прошлому году", — отметил Дмитрий Песков.

Согласно данным статистической службы, за прошлый год доход жителей России упал на 3,5%. При этом по отношению к уровню 2013 года падение составило 10,6%.